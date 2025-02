Bei der Premiere des Films »Heldin« auf der Berlinale haben Pflegekräfte auf das Thema Pflegenotstand aufmerksam gemacht. Bei einer Protestaktion auf dem roten Teppich vor dem Zoo-Palast sprach die Aktivistin Franziska Böhler – Buchautorin und selbst Pflegekraft – davon, dass »wir sehenden Auges in eine Katastrophe rennen«. Sie kritisierte, dass der Pflegenotstand im aktuellen Bundestagswahlkampf nicht thematisiert werde – »und das ist ein Armutszeugnis«. Hauptdarstellerin Leonie Benesch spielt in »Heldin« die Pflegekraft Floria. Mit dem Hashtag #wirsindfloria betonten die Pflegekräfte, wie sehr sie sich mit der Filmfigur identifizieren. Der Film kommt am 27. Februar in die Kinos. (dpa/jW)