Val Saint-Côme. Das deutsche Snowboardteam hat beim Weltcup in Kanada einen Doppelsieg gefeiert. Ramona Hofmeister wiederholte im zweiten Parallelriesenslalom der Damen in Val Saint-Côme ihren Erfolg vom Vortag. Elias Huber feierte bei den Herren den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Hofmeister setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Julie Zogg durch. Für die 28jährige vom WSV Bischofswiesen war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Einzelrennen. Huber krönte seinen famosen Tag nur kurz nach Hofmeisters Sieg mit dem Finalerfolg gegen den Südtiroler Roland Fischnaller. (dpa/jW)