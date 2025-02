Monaco. Basketballweltmeister Daniel Theis setzt seine Karriere bei AS Monaco in der Euroleague fort. Der 32jährige unterschrieb im Fürstentum einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Theis war 2017 aus Bamberg in die USA gewechselt. Dort spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und zuletzt für die New Orleans Pelicans. Erst kürzlich war er von den Pelicans zu den Oklahoma City Thunder getradet worden, der Klub hatte aber keine Verwendung für ihn und löste den Vertrag mit dem Center auf. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte Theis 2023 in Manila den WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen von Paris zog er im vergangenen Jahr mit dem Team ins Halbfinale ein, verpasste aber die angestrebte Medaille. (dpa/jW)