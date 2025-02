Fabian Bimmer/REUTERS … hat ’nen Haken

Die Aussichten auf eine Friedenslösung für die Ukraine sorgte in der letzten Woche dafür, dass der Aktienkurs von Rheinmetall einbrach. Allerdings nur kurzzeitig. Denn klar ist: Europa wird auch ungeachtet einer möglichen Friedenslösung im Ukraine-Krieg Europa künftig mehr in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren, urteilten Marktbeobachter laut dpa letzten Donnerstag.

Zum Wochenstart dann ein neuer Rekord an der Frankfurter Börse. Der Dax kletterte am Montag um knapp ein Prozent auf ein neues Allzeithoch von 22.719,12 Punkten. Und nicht nur der. Der Euro Stoxx 50 zog um 0,3 Prozent auf bis zu 5.512 Zähler an. Befeuert wurde die Rally an den europäischen Börsen vom Boom bei den Rüstungskonzernen. Der entsprechende europäische Index lag gut drei Prozent im Plus.

»Derzeit geht es in der Diskussion nicht mehr darum, ob wir unsere Verteidigungsausgaben erhöhen sollen. Die Diskussion dreht sich jetzt darum, wie Europa diese finanzieren wird«, sagte Teeuwe Mevissen, Ökonom bei der Rabobank, laut Reuters am Montag. Vor diesem Hintergrund sehen Börsianer weiter glänzende Aussichten für den Rüstungssektor. Die Titel von Rheinmetall sprangen zeitweise um mehr als elf Prozent auf ein Allzeithoch von 909 Euro. Der Rüstungszulieferer Hensoldt verteuerte sich zeitweise um 12,5 Prozent, der Augsburger Panzergetriebehersteller Renk um fast 17 Prozent. Die Anteilsscheine des britischen Rüstungskonzerns BAE Systems zogen um bis zu 6,5 Prozent an.

Untermauert wurde der allgemeine Rüstungskurs am Montag durch eine Simulation des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Demnach könnten bis zu 200.000 Jobs entstehen, wenn die BRD ihre Verteidigungsausgaben schuldenfinanziert von zwei auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern würde. Für die deutsche Volkswirtschaft wären höhere Ausgaben für die Verteidigung zwar eine erhebliche Belastung, sagte IAB-Forscher Enzo Weber. Über Schulden finanziert aber sei mit einer Steigerung der Wirtschaftsleistung um ein Prozent zu rechnen.

Zur Erinnerung: Öffentliche Investitionen in die allgemeine Infrastruktur von mehr als 100 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren würden das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 Prozent steigern. Das ermittelte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung letzte Woche.