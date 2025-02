Evelyn Hockstein/Pool/REUTERS Reisediplomatie auf Hochtouren: Beim saudischen Kronprinzen geben sich die Gäste die Klinke in die Hand (Riad, 17.2.2025)

Die Ankündigung von Gesprächen zwischen Washington und Moskau zur Beilegung des Ukraine-Konflikts sorgt nicht nur in den europäischen Hauptstädten für aufgeregtes Treiben. Während sich der russische Außenminister Sergej Lawrow und Präsidentenberater Jurij Uschakow am Montag auf den Weg ins saudische Riad machten, um dort diesen Dienstag mit US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz zusammenzukommen, flog der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in die Vereinigten Arabischen Emirate, bevor am Dienstag ein Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan in Ankara ansteht. Geplant sei aber auch ein Abstecher nach Saudi-Arabien, teilte Selenskij mit. Sein Besuch bei Kronprinz Mohammed bin Salman stehe zwar in keinem Zusammenhang mit den russisch-US-amerikanischen Beratungen. Er werde den saudischen Thronerben aber »natürlich fragen, was er darüber weiß – nur so aus Neugierde«, fügte Selenskij auf der Pressekonferenz in Abu Dhabi hinzu. Mögliche Ergebnisse des US-russischen Treffens werde die ukrainische Regierung sowieso nicht anerkennen, da sie nicht daran beteiligt ist.

Die Reaktion der europäischen NATO-Staaten auf die Gespräche in Riad besteht in einer »Ukraine-Konferenz«, zu der kurzfristig der französische Präsident Emmanuel Macron für Montag nachmittag nach Paris eingeladen hatte. Seit Washington verlauten ließ, die US-Armee stehe nach einem Waffenstillstand nicht bereit, um die »Sicherheit« der Ukraine zu garantieren, werden wieder jene Stimmen laut, die die Entsendung einer europäischen »Friedenstruppe« fordern. Der britische Premierminister Keir Starmer bot bereits vor der Konferenz Soldaten an. In Stockholm schloss man die Beteiligung eines schwedischen Kontingents zumindest nicht aus. Polens Ministerpräsident Donald Tusk lehnte vor seinem Abflug nach Paris eine Stationierung polnischer Truppen in der Ukraine allerdings ab. Er kündigte lediglich eine logistische und politische Unterstützung jener Länder an, die bereit sind, ihre Soldaten zu entsenden.