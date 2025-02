Westend61/IMAGO Einbildung: Auch ein Abschluss schützt vor Armut nicht

Rund sechs Millionen Lohnabhängige in der BRD haben keinen Berufsabschluss. Hungerlohn, geringfügige Beschäftigung und Unsicherheit durch ständige Befristung betreffen damit deutlich mehr Menschen als bislang angenommen. Die Zahl hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf Basis amtlicher Statistiken berechnet, wie Jan Krüger, Leiter der Abteilung Bildungspolitik, am Montag gegenüber jW bestätigte. Über die Dunkelziffer könne man nur mutmaßen. Dass die amtliche Statistik keine genaue Analyse gestattet, lässt indes auf ein gewisses beschäftigungspolitisches Interesse an denjenigen schließen, die zu Niedriglöhnen verdammt sind.

»Wenn immer mehr Menschen im Arbeitsleben abgehängt werden«, mahnte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack, zerreiße die Gesellschaft. Umgekehrt trage das »ungenutzte Potential« zum Fachkräftemangel bei, den Zuwanderung allein nicht beheben könne. Notwendig seien eine »Priorität für unser Bildungssystem und mehr Geld«. Wo konkret Handlungsbedarf besteht, zeigt der DGB in seinem »Achtpunkteprogramm für Menschen ohne Berufsabschluss«.

Entscheidend sei demnach der »Übergang zwischen Schule und Beruf«. Zuständig sind dafür bundesweit 366 Jugendberufsagenturen, die »zen­trale Anlaufstellen« werden sollen. Ziel müsse »individuelle Hilfestellung« auf dem Bildungsweg sein. Denn obwohl viele Schulabgänger einen Ausbildungsplatz suchen, bleiben etliche Jahr für Jahr unbesetzt. Auf mehr als ein Zehntel unvermittelter Jobs kam 2023 ein ähnlich hoher Anteil an Bewerbern. Darum bekräftigt der DGB nochmals seine Forderung nach einer »Ausbildungsgarantie«.

Vielen Erwachsenen ohne Berufsabschluss sei nicht klar, dass es »einen Rechtsanspruch auf das Nachholen eines Berufsabschlusses und die Förderung von Umschulungen gibt«. Arbeitsagenturen müssten dies stärker vermitteln, eine »Bildungs(teil)zeit« solle gesetzlich verankert werden. Da Weiterbildung und Erwerbstätigkeit nur schwer vereinbar sind, spricht sich der DGB sogar für Teilqualifikationen aus, bei denen er 2020 noch eine »Optimierung von Niedriglohnsektoren« witterte. Wer sich »aufgrund individueller Lebenslagen oder betrieblicher Umstände nicht auf eine längere Weiterbildung einlassen« könne, heißt es dagegen heute, müsse dennoch »abschlussorientiert« gefördert werden. So soll jede Teilqualifikation für die jeweils nächste berechtigen.

Bleiben jene, die bereits qualifiziert sind, aber mangels anerkannter Kompetenzen trotzdem behandelt und bezahlt werden, als hätten sie keinen Berufsabschluss: Migranten und andere Menschen mit Berufserfahrung, die eine entsprechende Bescheinigung nicht besitzen. Deren Qualifikationen müssten unbürokratisch und ohne »finanzielle Hürden« geprüft und angerechnet werden, fordert der DGB. Eine große Baustelle streift das Programm nur: die Grundbildung. 2018 ermittelte eine Studie der Universität Hamburg, dass rund zwölf Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland funktionale Analphabeten sind. Das Land der Dichter und Denker hat in dieser Hinsicht abgewirtschaftet.

Letztlich ist selbst ein Berufsabschluss kein Garant für einen auskömmlichen Lohn. »Gute Arbeit wird mit einem Berufsabschluss wahrscheinlicher«, sagt der DGB. Eine Garantie ist das nicht. Wenn Banken und Autoindustrie Stellen abbauen, werden selbst Facharbeiter überflüssig. Dagegen scheint im Niedriglohnsektor ungedeckter Bedarf zu herrschen. Zerrissen ist die Klassengesellschaft längst, wäre gegen Hannack einzuwenden.