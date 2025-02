Hegseth verteidigt Verhandlungsstrategie

AP Photo/Virginia Mayo Mic Drop: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt bei seiner Pressekonferenz viele Fragen offen (Brüssel, 13.2.2025)

Brüssel. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth weist Kritik an der Verhandlungsstrategie Washingtons mit Russland im Ukraine-Krieg zurück. Europa solle Amerika nicht wie einen »Trottel« behandeln, indem es den USA die Verantwortung für seine Verteidigung aufbürde, warnte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag abend. Wie auf Abruf bezeichnete BRD-Verteidigungsminister Boris Pistorius Hegseths Aussagen als »Weckruf«. Jetzt sei »die Zeit für weniger Versprechen und mehr Taten«, begründete er am Vorabend der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz seine Forderung nach weiter Militarisierung. Ferner behauptete er, dass Putin »den Westen weiterhin provozieren« werde. (dpa/Reuters/jW)