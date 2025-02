Aufgetauchtes Werk von Camille Claudel wird versteigert

Luc Paris/Auktionshaus Philocale/dpa Mondpreis: Das verloren geglaubte erste Exemplar (Paris, 13.2.2025)

Paris. Eine seit über 100 Jahren verschwundene Bronzeskulptur der französischen Bildhauerin Camille Claudel ist aufgetaucht und wird nun versteigert. Er habe die Arbeit zufällig bei einer Erbschaftsinventur in einer rund 15 Jahren verschlossen Wohnung entdeckt, sagte der Auktionator Matthieu Semont französischen Medien am Donnerstag. Den Preis bezifferte er auf 1,5 bis zwei Millionen Euro. Die Skulptur gehört zur legendären Werkgruppe »Das reife Alter«, die Claudel Ende des 19. Jahrhunderts nach ihrer schmerzhaften Trennung von Auguste Rodin geschaffen hatte. Da sie zeit ihres Lebens in seinem Schatten stand, hat die kunsthistorische Würdigung ihres Werks als eines der wichtigsten des 19. Jahrhunderts spät begonnen. (dpa/jW)