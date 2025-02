UNO: Gaza-Wiederaufbau kostet über 53 Milliarden Dollar

AP Photo/Ariel Schalit Trümmerwüste: Zerstörte Gebäude im nördlichen Gazastreifen (11.2.2025)

New York. Für den Wiederaufbau des durch den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas größtenteils zerstörten Gazastreifens werden nach UN-Angaben mehr als 53 Milliarden Dollar (51 Milliarden Euro) benötigt. Mehr als 20 Milliarden Dollar davon würden alleine in den ersten drei Jahren benötigt, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag in einem Bericht an die Vollversammlung. Diese hatte Guterres in einer im Dezember verabschiedeten Resolution gebeten, ihr innerhalb von zwei Monaten eine Bewertung des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs für den Gazastreifen vorzulegen.

Zwar sei es unter den gegebenen Umständen nicht möglich gewesen, den kompletten Bedarf für den Wiederaufbau vollständig zu bewerten, hieß es in dem Bericht. Der Bedarf sei aber »beträchtlich«.

Den UN-Angaben zufolge wurden seit Oktober 2023 »mehr als 60 Prozent« der Wohnungen im Gazastreifen zerstört. Für diesen Bereich würden etwa 30 Prozent des Geldes benötigt. Danach folgen die Bereiche Handel und Industrie sowie Gesundheit. Die UNO schätzt, dass durch den Konflikt mehr als 50 Millionen Tonnen Trümmer erzeugt wurden, unter denen sich neben Blindgängern, Asbest und anderen gefährlichen Substanzen auch menschliche Überreste befänden. (AFP/jW)