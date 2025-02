Jordanischer König: Bereit zur Aufnahme von 2.000 Kindern aus Gaza

Photo/Alex Brandon Zeichen des Entgegenkommens? König Abdullah II. bei Donald Trump im Weißen Haus (Washington, 11.2.2025)

Washington. Bei einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump hat Jordaniens König Abdullah II. sich zur Aufnahme von 2.000 Kindern aus dem Gazastreifen bereit erklärt. Sein Angebot betreffe palästinensische Kinder, die an Krankheiten litten, sagte Abdullah II. am Dienstag im Weißen Haus. Vor dem Hintergrund der Pläne Trumps zur Besetzung des Gazastreifens und einer Vertreibung der dort lebenden Palästinenser sagte der Monarch, Ägypten werde einen Plan für die Zusammenarbeit mit den USA in dieser Frage vorstellen.

Zum Fortbestand der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen sagte Trump, er rechne nicht damit, dass die Hamas wie vereinbart am Samstag weitere israelische Geiseln freilassen wird. (AFP/jW)