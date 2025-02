Georgien: Ermittlungen wegen Sabotage eingeleitet

Irakli Gedenidze/Reuters Die Präferenzen sind klar: Umwidmung eines Weihnachtsbaums in Tbilisi (8.12.2024)

Tbilisi. Die georgische Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit den Protesten der vergangenen Monate Ermittlungen wegen versuchter Sabotage und vom Ausland befeuerter staatsfeindlicher Aktivitäten eingeleitet. Hintergrund ist eine Anzeige der Bewegung »Vereinigtes neutrales Georgien«. In einer offiziellen Erklärung teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mit, die Untersuchung sei am Sonnabend wegen »versuchter Sabotage und Unterstützung einer ausländischen Organisation und einer Organisation unter ausländischer Kontrolle für feindliche Aktivitäten mit dem Ziel, die staatlichen Interessen Georgiens zu verletzen«, eingeleitet worden.

Die im letzten Jahr gegründete Bewegung behauptet laut Angaben des georgischen Portals Agenda, dass »sowohl interne als auch externe Akteure« in den vergangenen Jahren und insbesondere in den vergangenen Monaten »koordinierte Aktionen durchgeführt haben, die die verfassungsmäßige Ordnung und die nationale Sicherheit Georgiens bedrohen«. Dies sei inmitten der anhaltenden Proteste im Land gegen die Entscheidung der Regierung vom letzten Jahr, die Beitrittsgespräche mit der EU bis 2028 nicht in ihre Agenda aufzunehmen, passiert. Der Fall der Staatsanwaltschaft wird auf der Grundlage mehrerer Artikel des Strafgesetzbuches verfolgt und kann zu Haftstrafen führen. (dpa/jW)