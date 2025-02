Französische Zöllner haben bei der Kontrolle eines Expressgutlieferwagens an der italienischen Grenze neun große Dinosaurierzähne entdeckt. Den Fund machten die Beamten bei der Kontrolle an der Autobahn im südfranzösischen Menton in Paketen, die der Lieferwagen von Spanien nach Italien transportierte. Die Sendungen waren für italienische Privatpersonen in der Nähe von Genua und Mailand bestimmt. Die Entdeckung der aus der Kreidezeit stammenden Millionen Jahre alten Dinosaurierfossilien sei ein ganz besonderer Fund, erklärte der Zoll. Für solche Güter seien Einfuhr-, Besitz- und Verkehrsnachweise erforderlich, die der Fahrer nicht habe vorlegen können. Weitere Untersuchungen seien im Gange, um die Identität der Empfänger zu klären und zu entscheiden, was mit den Dinosaurierzähnen geschehen soll. (dpa/jW)