NurPhoto/IMAGO

Bis zu 4.000 Menschen folgten am Sonnabend dem Aufruf des Bündnisses »Dresden Widersetzen«, gegen den »Trauermarsch« von etwa 2.000 Neonazis in Dresden zu demonstrieren. Mehrfach gelang es Antifaschisten, die Aufmarschroute zu blockieren. Die Polizei ging teilweise mit Schlägen und Schmerzgriffen gegen die Blockierer vor. Seit den 1990er Jahren missbrauchen Neonazis das Gedenken an die Zerstörung Dresdens durch britische und US-Bomber im Februar 1945, um von den Verbrechen der Hitlerfaschisten abzulenken. (jW)