Thomas J. Richter/jW Kein Frieden mit der NATO: In München wird an diesem Wochenende gegen die Kriegspolitik des Pakts demonstriert

Die junge Welt ist eine linke, überregionale Tageszeitung – die einzige, die sich konsequent Aufrüstung, Kriegshetze und »Zeitenwende« entgegenstellt. Dieses Land soll »kriegstüchtig« gemacht werden. Als letztes Kriterium, um die Programme der großen Parteien diesbezüglich überhaupt noch unterscheiden zu können, verbleibt die Frage, wieviel Prozent des Bruttoinlandsprodukts zukünftig für die militärische Aufrüstung veranschlagt werden sollen. Statt zwei »besser« drei? Warum nicht sogar dreieinhalb? Oder gar fünf? Leider fügen sich viele Medienredaktionen dem Grundkonsens zur »Kriegstüchtigkeit«. Wir setzen diesem »Zeitgeist« des reaktionären und militaristischen Staatsumbaus etwas entgegen und beleuchten die damit verbundenen Gefahren des Abbaus sozialer und demokratischer Rechte – stets mit dem Bewusstsein, dass Kriegen nach außen strukturelle Konflikte im Inneren vorausgehen.

Und noch etwas zeichnet diese Zeitung aus: das Engagement ihrer Leserinnen, Freunde, Unterstützer und Genossinnen. Vielleicht haben Sie die junge Welt heute auf den Protesten gegen die »Sicherheitskonferenz« auf der Straße in die Hand gedrückt bekommen. Insgesamt werden an diesem Winterwochenende rund 2.000 Printexemplare in München verteilt: von Unterstützerinnen der jW, von Lesern. Um die Zeitung bekannter zu machen, um die Reichweite unserer Positionen zu erhöhen. Und wenn Sie die jW bereits durchblättert haben, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass Werbeanzeigen von Konzernen fehlen. Denn die junge Welt hebt sich auch hier von anderen Blättern ab. Herausgegeben von einer Genossenschaft, ist die Zeitung in Besitz von Belegschaft und Leserinnen, Genossen eben, und finanziert sich vorrangig durch Abonnements. Und sobald Sie den Innenteil gründlicher lesen, wird Ihnen mitunter auffallen, dass Sie hier Informationen finden, die anderswo verschwiegen werden. Denn in jedem Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Vielleicht haben die Unterstützerinnen, die Ihnen diese Zeitung überreichten, kurz mit Ihnen gesprochen. Falls nicht, verstehen Sie bitte dieses Engagement für die junge Welt dennoch als eine ganz persönliche Empfehlung: von aktiven Lesern an hoffentlich zukünftige Leser.

