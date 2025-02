Aalborg. Norwegens Handballstar Sander Sagosen wechselt mit sofortiger Wirkung von Kolstad IF zu Aalborg HB. Der dänische Meister hat den 29 Jahre alten Rückraumspieler, der von 2020 bis 2023 für den deutschen Rekordmeister THW Kiel spielte, aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag gekauft und mit einem Arbeitspapier für viereinhalb Jahre ausgestattet. Dies teilte der Verein mit. Sagosen spielte bereits von 2014 bis 2017 für den vorjährigen Champions-League-Finalisten um Weltklassetorwart Niklas Landin. Danach stand der Norweger drei Jahre bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Nach seiner Zeit in Kiel war Sagosen im Sommer 2023 in seine Heimat zu Kolstad zurückgekehrt. (dpa/jW)