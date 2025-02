Montreal. In drei Jahren soll wieder ein von der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga NHL organisierter World Cup stattfinden. Welche Eis­hockeynationen 2028 nach dann zwölfjähriger Pause dabei sind, will die NHL später mitteilen. »Internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau sind für unsere Spieler sehr wichtig – ihre Länder auf dem Eis zu vertreten liegt in ihrer DNA«, sagte NHL-Commissioner Gary Bettman am Rande des aktuell stattfindenden Vier-Nationen-Turniers mit in der NHL aktiven Spielern. Nachdem die Liga zuletzt bei zwei Olympischen Winterspielen keine Spieler freigegeben hatte, sind im kommenden Jahr in Mailand erstmals seit Sotschi 2014 wieder die besten Eishockeyprofis der Welt vertreten. (dpa/jW)