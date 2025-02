ZUMA Press/imago/Montage jW

Es herrschen eisige Zeiten. Nicht nur der Polarwind draußen vor der Tür lässt den Fußballfan schaudern, sondern auch die große Politik. Die ist nämlich in Wahlkampfzeiten hauptsächlich mit Wahlversprechen beschäftigt. Und jeder weiß, dass es nach der Wahl ohnehin anders kommt als versprochen. Auch Fußballfans können ein Lied davon singen. Ihnen wurde so manches versprochen. Die Ampel beispielsweise sagte dem Fanvolk eine Überarbeitung der »Datei Gewalttäter Sport« zu. Geschehen ist: nichts. Eine Datei, in die jeder Fan schon allein durch eine Personalienkontrolle kommen kann. Weder ein Strafverfahren ist notwendig noch eine Verurteilung. Unschuldsvermutung – Fehlanzeige.

Dass sich die große Politik in der nächsten Legislaturperiode um diese Datei kümmert, darf bezweifelt werden. Und darauf wies in dieser Woche der Dachverband der Fanhilfen in einer Erklärung hin, in der die große Politik unter anderem daran erinnert wurde, endlich die längst fällige und zugesagte Kennzeichnungspflicht bei der Bundespolizei umzusetzen. »Richtig«, sagen die Fanszenen. Denn Fanrechte sind auch Bürgerrechte. Dies betrifft auch die Forderungen, keine Chatkontrolle einzuführen oder der Polizei nicht noch weitere Befugnisse einzuräumen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Beschuldigten- und Verteidigerrechte immer weiter eingeschränkt werden, täte es der Politik gut, auf rechtsstaatlichen Boden zurückzukehren, zumindest aber die eigenen Wahlversprechen einzulösen.

Schwindet nämlich beim Fan völlig das Vertrauen in die Politik, könnte es bald auch in den Stadien eisiger werden. Und dann wird es nicht mehr reichen, wenn sich der Politiker in der VIP-Loge wärmer anzieht. Der eisige Wind von den Stehplätzen wird ihn trotzdem erreichen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.