Seit der Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris reißt der Besucherstrom nicht ab. In rund zwei Monaten haben mehr als 1,6 Millionen Menschen die weltberühmte Kathedrale besucht. Laut Rektor Olivier Ribadeau Dumas sind das täglich durchschnittlich 30.000 Besucher. Vor dem verheerenden Brand im April 2019 lag die Zahl bei rund 23.500 pro Tag. Die Kathedrale werde zu einem Wallfahrtsort genau wie Lourdes, sagte der Geistliche der Regionalzeitung Ouest France. Man erhalte Anfragen aus Frankreich und der ganzen Welt. Für den Besuch der Kathedrale kann man seit der Wiedereröffnung am 8. Dezember kostenlose Tickets für bestimmte Zeitfenster reservieren. Die 900 Plätze, die man pro halbe Stunde einstelle, seien in nur drei Minuten reserviert, berichtete der Geistliche. Das Onlinereservierungssystem wurde in Erwartung des Besucherandrangs eingerichtet. Menschen ohne Zeitfensterticket müssen teilweise mehr als zwei Stunden Schlange stehen. (dpa/jW)