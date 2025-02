Hintergrund: COFAPPES

Das »Komitee der Angehörigen von politisch Verfolgten und politischen Gefangenen in El Salvador« (COFAPPES) wurde 2021 gegründet. Unmittelbarer Anlass war die Verhaftung von Exfunktionären der FMLN-Regierung durch Bukele. In der Öffentlichkeit sollte so der Eindruck entstehen, dass all »diese Linken« korrupt seien. COFAPPES ist offen organisiert. Mitglieder sind Familienangehörige, Freunde, Parteiangehörige, die gegen den juristischen Krieg der Bukele-Regierung Öffentlichkeit herstellen.

Dabei stehen sie nicht nur an der Seite der Verhafteten, sondern unterstützen auch die politisch Verfolgten, wie etwa die beiden Expräsidenten Funes und Sanchez Cerén, die rechtzeitig ins Ausland geflohen waren. Viele der politisch Verfolgten haben Asyl in Mexiko, einige in Nicaragua, andere in Europa, in Spanien etwa, aber auch in Deutschland.

An das Gefängnis Mariona und an das in Santa Ana, wo viele politische Gefangene einsitzen, sandte COFAPPES eine Botschaft. Dort ist die gesundheitliche Versorgung der Gefangenen schlecht, ein Besuchsrecht gibt es nicht. Weder die politischen Gefangenen noch die aufgrund des Ausnahmezustands Verhafteten haben ihre Angehörigen je gesehen. Also hat COFAPPES auch vom Parlament gefordert, dass die vom Gesetz garantierten Familienbesuche erlaubt werden. Eine weitere Forderung lautet, die telefonische Kommunikation mit den Inhaftierten nicht weiter zu unterbinden. Regelmäßig demonstrieren Mitglieder von COFAPPES vor dem Gefängnis Mariona. Der Schrei nach Freilassung soll durch die Straßen der Hauptstadt hallen, die Inhaftieren sollen hören, dass sie nicht allein sind. (tb)