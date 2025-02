Frankfurt am Main. Der plötzliche Tod von Frankreichs Juniorennationaltorhüterin Jemima Kabeya hat die Handballwelt geschockt. »Der Verlust eines so strahlenden und lebendigen jungen Lebens ist eine unbeschreibliche Tragödie«, sagte Weltverbandspräsident Hassan Moustafa. Kabeya war am vergangenen Montag im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. (dpa/jW)