Ein Animationsfilm über einen dämonischen Jungen mit Superkräften zieht in China mehr Menschen denn je ins Kino. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, schauten sich seit der Premiere am 29. Januar bereits mehr als 160 Millionen Menschen »Ne Zha 2« an. Damit löste der Film von Regisseur Yang Yu den bisherigen Rekordhalter in China, den 2017 veröffentlichten Actionstreifen »Wolf Warrior 2«, ab. Auch die Einnahmen sind rekordverdächtig: Als erster nichtwestlicher Film habe der Animationsfilm bis vergangenen Sonntag bereits umgerechnet über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Laut Vorhersagen einer chinesischen Ticketplattform sei »Ne Zha 2« nun sogar auf dem Weg, der weltweit umsatzstärkste Animationsfilm aller Zeiten zu werden. Und das, obwohl er bisher fast ausschließlich in China zu sehen war. Bereits der erste Teil der Reihe, der 2019 veröffentlicht wurde, war dank tief verwurzelter kultureller Elemente ein großer Erfolg in China. (dpa/jW)