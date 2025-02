Hauke-Christian Dittrich/picture alliance

Wie an anderen Orten in der Republik streikten am Mittwoch wieder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Oldenburg, darunter die Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses. Ihre Botschaft: Wir arbeiten als Team, und wir kämpfen als Team. Deshalb fordern sie für alle Berufsgruppen eine entsprechende Wertschätzung. Die könnte so aussehen: acht Prozent mehr Lohn, mindestens 350 Euro mehr im Monat und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. So lauten die Forderungen der TVöD-Runde, für die diesen Donnerstag weitergestreikt werden wird. (jW)