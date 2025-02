Frankfurt am Main. Der Deutschen Fußballiga fehlen rund 30 Millionen Euro für die Ausschüttung an die 36 Profivereine. Das erfuhr die dpa aus Ligakreisen. Die DFL wollte sich auf Anfrage zu dem Minus aus dem Vorjahr nicht äußern und verwies darauf, dass sie zu Vertragsinhalten keine Stellung nehme. Im Vorjahr war bekanntgeworden, dass im Sommer 80 Millionen Euro weniger an die Klubs ausgezahlt werden konnten als geplant. Zahlungen von Vertragspartnern waren nicht wie vereinbart erfolgt. (dpa/jW)