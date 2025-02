Kutaisi. Der frühere Bundesligatrainer Dirk Schuster übernimmt erstmals einen Fußballklub im Ausland und wird in der kommenden Saison beim georgischen Erstligisten Torpedo Kutaisi an der Seitenlinie stehen. Das teilte der Verein am Montag abend mit. Der frühere DDR-Nationalverteidiger wurde 2016 nach dem sensationellen Bundesligaaufstieg und Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 als Trainer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. (dpa/jW)