Maribor. Anna-Lena Forster hat ihren Goldlauf im Slalom zum Abschluss der Para-Weltmeisterschaften der Alpinen in Maribor fortgesetzt. Die Monoskifahrerin sicherte sich am Dienstag in ihrer Paradedisziplin nach einer Aufholjagd den vierten Titel nacheinander. Seit 2019 ist Forster im WM-Slalom ungeschlagen. Nach dem ersten Lauf lag Forster in der sitzenden Klasse noch auf Rang vier. »Das war so spannend, super, wie gut die anderen performen. Da reichen solide Läufe nicht mehr, da musst du dich pushen«, sagte Forster. (sid/jW)