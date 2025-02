New Orleans. Die 59. Ausgabe des Super Bowl hat in den USA für einen TV-Rekord gesorgt. Wie der übertragende Sender Fox Sports mitteilte, verfolgten im Schnitt 126 Millionen Zuschauer das 40:22 der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im Superdome von New Orleans. Damit wurde der Rekord zum dritten Mal in Folge gebrochen. Nur nicht in Deutschland: Der Sender RTL verzeichnete deutlich weniger Zuschauer als im Vorjahr. 2024 hatten noch durchschnittlich 1,71 Millionen Menschen das Endspiel der National Football League (NFL) gesehen, dieses Jahr nur 1,31 Millionen. (sid/jW)