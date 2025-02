Gabriele Senft Elektrisiertes Denken: Hans Heinz Holz

»Der Glaube an die Macht des Geistes«, schreibt Hegel, »ist die erste Bedingung der Philosophie.« Allzu oft erlebt das Denken jedoch eher seine Ohnmacht, die in die Defensive gedrängten Marxisten der Gegenwart können ein Lied davon singen. Welche Macht dem Denken genau zukommt und wie es politisch werden kann – diesen Fragen widmet sich die Gesellschaft für dialektische Philosophie (GfdP) auf ihrer diesjährigen Hans-Heinz-Holz-Tagung.

Die Konferenz findet am Sonnabend, dem 1. März 2025, ab 9.45 Uhr in der Karl-Liebknecht-Schule in Leverkusen statt. Eröffnet wird sie bereits am Vorabend um 19 Uhr mit einem Kulturprogramm: Misa Harz und der Schriftsteller und jW-Autor Ken Merten lesen und besprechen »die tage in l.« von Ronald M. Schernikau.

Die eigentliche Tagung widmet sich schwerpunktmäßig der Philosophie des Deutschen Idealismus und seiner Transformation im dialektischen Materialismus. Jean Quétier, einer der wichtigsten Intellektuellen der französischen PCF, wird über »Die Umsetzung des revolutionären Aktivismus in den deutschen Idealismus: Fichte im ›Jungen Hegel‹ von Georg Lukács« sprechen. Im Anschluss referiert Mesut Bayraktar, Schriftsteller und Redakteur des GfdP-Jahrbuchs Aufhebung über »Hegel und die Holzdiebe. Zur Kritik der ›Rechtsphilosophie‹« und knüpft dabei an sein Buch »Der Pöbel und die Freiheit: Eine Untersuchung zur Philosophie des Rechts von G. W. F.« an, das 2021 bei Papyrossa erschien.

Von dem Juristen und Autor Alfred Noll wird ein Beitrag zum rechtsphilosophischen Denkeinsatz von Hans Heinz Holz vorgelesen. Den vierten Beitrag bestreitet Marcus Döller, Doktorand an der Universität Erfurt, zum Thema »Was heißt es, dialektisch-materialistisch zu denken? – Hegels geheimer Materialismus im Lichte der materialistischen Lektüre Hegels von Hans Heinz Holz«. Thematische Abwechslung bringt Svenja Hauerstein, Redakteurin des Literaturkollektivs »Nous – konfrontative Literatur«, mit ihrem Vortrag »Annäherung an die Sprachphilosophie bei Holz. Eine linguistische Einordnung«, bevor Julian Lämmrich den Bogen zur politischen Praxis schlägt und die Beteiligung von Hans Heinz Holz in der Diskussion um das Parteiprogramm der DKP von 1990 bis 2006 bespricht.