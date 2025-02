Poreč. Die deutschen Hallenhockeyherren sind erstmals seit 14 Jahren wieder Weltmeister. Die Mannschaft der beiden Bundestrainer Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente gewann am Sonntag das Finale im kroatischen Poreč gegen Titelverteidiger Österreich im Shootout mit 3:1 nach einem 6:6 nach regulärer Spielzeit. Damit sicherte sich die DHB-Auswahl als Rekordweltmeister den vierten Titel. Die vergangenen beiden WM-Titel gewannen allerdings die Österreicher, die in einem spannenden Finale erst im Shootout bezwungen werden konnten. Torhüter Joshua Onyekwue Nnaji hielt den entscheidenden Ball für die deutsche Mannschaft. Damit sind die beiden deutschen Hockeynationalteams derzeit Weltmeister auf dem Feld (2023) und in der Halle. (dpa/jW)