Der für Sitzmöbel bekannte finnische Designer und Innenarchitekt Yrjö Kukkapuro ist tot. Das berichtete der finnische Rundfunksender Yle unter Berufung auf dessen Tochter Isa Kukkapuro-Enbom. Er starb demnach im Alter von 91 Jahren in Kauniainen nahe Helsinki. Kukkapuro war etwa für seinen als »Karuselli« (Karussell) bezeichneten Drehsessel bekannt, der ihn in den frühen 60er Jahren zum Star der Designszene machte. Laut dem Yle-Bericht war es die Teilnahme an der Kölner Möbelmesse, die ihm den internationalen Durchbruch brachte. Eine Variante des Sessels soll in den 60ern auch bei der deutschen Science-Fiction-Fernsehserie »Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion« zum Einsatz gekommen sein. Kukkapuros Produkte schafften es in Ausstellungen des Londoner Victoria and Albert Museum und des New Yorker Museum of Modern Art. (dpa/jW)