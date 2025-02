Wegen eines Fettbergs in der Kanalisation ist ein Konzert des kanadischen Rockmusikers Bryan Adams (65) in der australischen Stadt Perth abgesagt worden. Es habe die Gefahr bestanden, dass sich das Abwasser in den Toiletten der Perth Arena zurückstaue, teilte die Behörde Water Corporation zur Begründung mit. Das sei ein potentielles Gesundheitsrisiko. Ursache des Problems war demnach eine Blockade in einem Abwasserkanal in der Nähe des Veranstaltungsortes, in dem Adams (»Summer of ’69«) am Sonntag auftreten sollte. In der Halle ist Platz für rund 15.000 Zuschauer. »Die Mitarbeiter der Water Corporation arbeiten vorrangig daran, die große Verstopfung aus Fett und Lumpen zu beseitigen, die zu mehreren Abwasserüberläufen bei Grundstücken entlang der Wellington Street geführt hat«, hieß es. Die Behörde rief die Bevölkerung auf, auf der Straße im Zentrum der südwestaustralischen Millionenstadt den Kontakt mit Pfützen zu vermeiden. Der Konzertveranstalter kündigte an, den Eintrittspreis zu erstatten. (dpa/jW)