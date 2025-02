Blondet Eliot/ABACAPRESS/imago Techologie mit enormen Risiken: Auf der KI-Konferenz im Grand Palais in Paris

Seit Montag steigt in Paris der dritte internationale KI-Gipfel (Artificial Intelligence Action Summit). Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind ebenso vertreten wie die Bosse großer Techkonzerne von Open AI bis Google. Es geht darum, ob und wie die enormen Risiken der Technologie in Zeiten postökonomischer Spannungen und verschärfter Auseinandersetzung um die globale Vormachtstellung in der Digitalwirtschaft im Zaum gehalten werden können. Vor allem das US-Investitionsprojekt Stargate und das chinesische KI-Modell Deep Seek haben den Wettlauf zuletzt enorm beschleunigt.

Bereits am Freitag hatte der Informatikprofessor Yoshua Bengio bei der Vorstellung des beim letzten Gipfel in Auftrag gegebenen AI Safety Reports mit drastischen Worten vor den Gefahren einer unregulierten KI-Entwicklung gewarnt. Es drohe ein Kontrollverlust mit dramatischen Folgen. Neben bereits bekannten Gefahren wie neuen Betrugsmaschen und Meinungsmanipulation häuften sich die Beweise für »zusätzliche Risiken wie biologische Angriffe oder Cyberattacken«, so Bengio. Gar von der Möglichkeit, »dass die Menschheit innerhalb von zehn Jahren verschwinden könnte«, war die Rede. Der renommierte Forscher plädierte eindringlich für eine strengere internationale Regulierung und mehr Forschung zu Sicherheitsfragen.

Auf ein weiteres Problem der rasanten KI-Entwicklung wies vor dem Gipfel die Organisation Algorithmwatch hin: den enormen Energiebedarf der Rechenzentren. »Die wirkliche existenzielle Bedrohung durch KI ist nicht, dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln und die Weltherrschaft an sich reißen könnten – sondern, dass wir zulassen, dass die Technologie unserem Planeten unkontrolliert Schäden zufügt«, sagte Geschäftsführer Matthias Spielkamp. Der »Größer-ist-besser«-Ansatz von Big Tech führe nicht nur zu Umweltschäden, sondern verfestige auch den Einfluss der Konzerne. Spielkamp: »Nennen Sie eine Branche, die die von ihr verursachten Umweltschäden ohne Regulierung behoben hat. Eben.«

Die Erwartungen an die Zusammenkunft in Paris sind groß, auch weil von den früheren KI-Gipfeln in London und Seoul Erfolge vermeldet werden konnten. So hatten sich die Hauptkonkurrenten China und USA einer gemeinsamen Erklärung zur KI-Sicherheit angeschlossen; führende Techfirmen verständigten sich auf gemeinsame Standards. In Reaktion auf Stargate hatte Chinas Vizeregierungschef Ding Xuexiang zuletzt auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor einem »chaotischen Wettbewerb« gewarnt und eine »globale KI-Governance« eingefordert. In den USA hingegen stehen die Zeichen auf Deregulierung, seit Präsident Donald Trump das KI-Gesetz seines Vorgängers außer Kraft setzte und Maßnahmen zur Schwächung der Datenschutzbehörde ergriff.

Ambitionen, in der globalen KI-Wirtschaft mitzumischen, zeigte zuletzt auch Frankreich. Präsident Emmanuel Macron will seine Rolle als Gastgeber des Summits nutzen, um KI made in France zu bewerben. »Wir brauchen mehr wirtschaftlichen und europäischen Patriotismus. Wir müssen darauf setzen, KI aus Frankreich und Europa zu kaufen«, sagt er vor Beginn des Treffens. Auf den hohen Energiebedarf der KI-Entwicklung hatte seine Digitalministerin Clara Chappaz eine Antwort: Mit den Atomkraftwerken im Land könne man viele große Rechenzentren versorgen. Das Ziel bestehe darin, »Frankreich zu einem der attraktivsten Ziele für KI-Forscher, Ingenieure und Unternehmer zu machen«.

Bereits während der Verhandlungen zum AI-Act, dem KI-Gesetz der EU, hatte sich Frankreich immer wieder gegen strenge Regeln für KI-Firmen engagiert und konsequent die Interessen einheimischer Konzerne wie insbesondere Mistral AI vertreten. Am vergangenen Freitag warb auch Open AI-Chef Altman für KI-Deregulierung in der EU: »Wir würden gerne etwas wie ein Stargate Europa machen, aber dafür brauchen wir Hilfe«, sagte er vor Studierenden der TU Berlin. Europa müsse sich entscheiden, wie die Regeln künftig aussehen sollen. »Wir werden uns natürlich an sie halten«. Es sei aber nicht im Interesse Europas, bei der KI-Entwicklung »dem Rest der Welt hinterherzuhinken«.