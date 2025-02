Armin Durgut/AP Photo/dpa

Hunderte Menschen haben am Montag in Sarajevo gegen Behördenversagen demonstriert und die Regierung aufgefordert, Konsequenzen aus dem Tod von 27 Menschen bei Überschwemmungen im Oktober zu ziehen und den Überlebenden unverzüglich zu helfen. Starke Regenfälle hatten in der Nacht des 4. Oktober 2024 weite Gebiete Bosnien und Herzegowinas überschwemmt und Häuser, Straßen und Brücken zerstört. Allein in dem Dorf Donja Jablanica wurden 19 Menschen durch eine Flutwelle und Geröllawinen getötet. Eine Untersuchung der Tragödie steht noch aus. (Reuters/jW)