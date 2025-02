Julian Stratenschulte/dpa Rollen mit aufgewickeltem Stahlband bei der Salzgitter AG im niedersächsischen Salzgitter (12.7.2020)

US-Präsident Donald Trump hat für Montag die Verhängung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium angekündigt. Die Zölle sollen für Importe aus allen Ländern in gleichem Maß gelten; Ausnahmen sind nicht vorgesehen. Am härtesten getroffen wird Kanada, das bei Stahl und Aluminium jeweils wichtigster Lieferant der Vereinigten Staaten ist; Mexiko und Brasilien (bei Stahl) sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (bei Aluminium) folgen. Bis Redaktionsschluss hatte Trump seine Ankündigung noch nicht umgesetzt. Dennoch brachen am Montag die Kurse nichtamerikanischer Stahlhersteller, so etwa Hyundai Steel (minus 2,9 Prozent) oder Salzgitter (minus 2,2 Prozent), ein; die Kurse von US-Herstellern wie Century Aluminum (plus 9,4 Prozent) oder Nucor (plus 9,5 Prozent) schnellten nach oben.

Trump kündigte zudem für Dienstag oder Mittwoch die Verhängung weiterer Zölle an, mit denen das Zollniveau der USA jeweils auf das Zollniveau ihrer Handelspartner gehoben werden soll. So erhebt die Europäische Union Kfz-Einfuhrzölle in Höhe von zehn Prozent; die USA kassieren nur 2,5 Prozent. Das soll angeglichen werden. Getroffen werden vor allem Länder, die ihre noch schwächere Industrie mit Zöllen schützen müssen, so etwa Vietnam oder Indien.

Hinsichtlich der Stahlzölle hatten einige EU-Staaten vorab Vergeltung angekündigt. Am Sonntag abend, kurz nach Bekanntwerden der jüngsten US-Zollpläne, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, die EU könne »innerhalb einer Stunde« Gegenmaßnahmen verhängen. Am Montag sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot, die EU kenne »kein Zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen zu verteidigen«. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits am Sonntag im Gespräch mit CNN erklärt, er denke nicht, dass die EU das »erste Problem« der Vereinigten Staaten sei – das sei China, und darauf solle Washington sich konzentrieren. Die EU lieferte zuletzt rund 15 Prozent aller US-Stahlimporte, Deutschland rund eine Million Tonnen. Weil in der Bundesrepublik 37 Millionen Tonnen Stahl hergestellt werden, fallen die Exporte in die USA nicht allzu stark ins Gewicht, zumal es sich bei einem Teil um schwer ersetzbare Spezialprodukte handelt.

Beobachter verweisen darauf, dass sich die Stahl- und Aluminiumzölle indirekt vor allem gegen China richten. Zwar sind die direkten Lieferungen von Stahl und Aluminium aus China in die Vereinigten Staaten relativ gering, da sie bereits mehrmals von Washington mit Zöllen belegt wurden, zuletzt im September 2024 unter Joe Biden. Allerdings ist der Exportdruck in der Volksrepublik groß, seit die Bauindustrie aufgrund der Immobilienkrise viel weniger verbraucht; die Hersteller verkaufen ihre nun überschüssige Produktion verstärkt ins Ausland. Chinas Stahlexporte nahmen 2024 um 19 Prozent zu. Das führte dazu, dass etwa Kanada mehr billigen chinesischen Stahl erwarb, woraufhin kanadische Stahlkonzerne ihre teurere Ware zunehmend in den Vereinigten Staaten absetzten. Dort ging die Produktion im vergangenen Jahr zurück, da US-Hersteller mit auswärtigen Preisen oft nicht konkurrieren können. Die US-Zölle dürften nun den harten Konkurrenzkampf unter den Stahlproduzenten außerhalb der USA weiter befeuern.

Am Montag sind Chinas Vergeltungszölle gegen die vor einer Woche verhängten pauschalen US-Zölle in Höhe von zehn Prozent auf sämtliche Importe aus China in Kraft getreten.