Bericht: Netanjahu verlängert Besuch in Washington

Maya Alleruzzo/AP/dpa Ausgedehntes Gesprächsprogramm in den USA: Benjamin Netanjahu (Jerusalem, 9.12.2024)

Chicago. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird einem Medienbericht zufolge seine USA-Reise verlängern. Seine Rückkehr aus Washington sei nun für Samstag geplant, meldete ein am Montag ein Reporter des Portals Axios auf dem Kurznachrichtendienst X. Netanjahu war am Sonntag aufgebrochen und sollte am Dienstag als erster ausländischer Regierungschef mit dem neuen Präsidenten Donald Trump sprechen. Früheren Angaben aus Netanjahus Büro zufolge sollen unter anderem die Lage im Gazastreifen, die weiter von der Hamas festgehaltenen Geiseln sowie der Iran thematisiert werden. Stellungnahmen der beiden Regierungen lagen zunächst nicht vor.

Während Trumps erster Amtszeit wurde die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt und die Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten normalisiert. Zur neuen Trump-Regierung gehören mehrere dezidiert proisraelische Minister. Erwartet wird unter anderem, dass sie den Ausbau der israelischen Siedlungen im Westjordanland unterstützen. Netanjahus Reise findet auch ungeachtet eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu statt. (Reuters/jW)