Belfast. Der irische Boxer John Cooney ist eine Woche nach einem Kampf im Alter von 28 Jahren an den Folgen einer Kopfverletzung verstorben. Dies teilte sein Promoter am Sonnabend mit. Cooney hatte am 1. Februar im Superfeder­gewicht gegen den Waliser Nathan Howells geboxt und dabei eine Hirnblutung erlitten. Der Kampf war in der neunten Runde abgebrochen und der Ire sogleich in ein Krankenhaus in Belfast eingeliefert worden. (sid/jW)