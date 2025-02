New York. Die US-Läufer Grant Fisher und Yared Nuguse haben am Sonnabend bei der World Athletics Indoor Tour in New York Hallenweltrekorde aufgestellt. Fisher (27) kam über 3.000 Meter in 7:22,91 Minuten ins Ziel und unterbot die bisherige Bestmarke des Äthiopiers Lamecha Girma von 2023. Nuguse (25) lief die Meile in 3:46,63 Minuten und damit so schnell wie noch nie jemand zuvor unter dem Hallendach. Er löste den Äthiopier Yomif Kejelcha ab, der den Rekord sechs Jahre gehalten hatte. (sid/jW)