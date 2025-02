Saalbach-Hinterglemm. Skifahrer Marco Odermatt (27) hat Gold in der WM-Abfahrt von Saalbach-Hinterglemm verpasst. Zwei Tage nach seiner Siegesfahrt im Super-G landete der Schweizer Ausnahmeathlet am Sonntag am Zwölferkogel nur auf Rang fünf. Gold holte Odermatts Teamkollege Franjo von Allmen. Der 23jährige hatte erst vor knapp zwei Jahren im Weltcup debütiert. Zweiter wurde der Österreicher Vincent Kriechmayr vor Alexis Monney aus dem insgesamt wieder mal starken Team der Schweizer, die die Abfahrten in diesem Winter dominieren. (dpa/jW)