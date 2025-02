Der Soziologe und Philosoph Richard Sorg ist tot. Das erfuhr jW am Wochenende aus dem Freundeskreis. 1940 geboren, studierte Sorg Theologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie in Tübingen, Westberlin, Zürich und Marburg. Er lehrte zunächst in Wiesbaden, wurde dann als Professor für Allgemeine Soziologie an den Fachbereich Sozialpädagogik der Fachhochschule Hamburg berufen. Er forschte u. a. über Marxismus und Protestantismus in Deutschland, Ideologietheorien und Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft. Zuletzt trat er mit den Büchern »Dialektisch denken« (2018) und »Begreifen, um zu verändern« (2021, beide Papyrossa) hervor. (jW)