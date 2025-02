Der Sprecher des Bremer Friedensforums Hartmut Drewes ist tot. Wie das Forum mitteilte, starb der Pastor im Ruhestand in der Nacht zum 5. Februar. Drewes wurde am 11. März 1939 in Hildesheim geboren, studierte in Tübingen, Westberlin und Göttingen Theologie und engagierte sich seit Jahrzehnten gegen Militarismus und Faschismus weit über Bremen hinaus. Wegen dieser Haltung musste er 1970 seine Pfarrstelle im niedersächsischen Nordholz aufgeben und wechselte nach Bremen, wo er in Blumenthal und von 1972 bis zum Ruhestand im Jahr 2000 in der Evangelischen Kirchengemeinde Oslebshausen tätig war. Seit 1970 war er in der Christlichen Friedenskonferenz aktiv und leitete von 1972 bis 1979 deren internationale Kommission. (jW)