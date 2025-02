IMAGO/Pacific Press Agency

Aktivisten des Indischen Nationalkongresses, der größten Oppositionspartei des Landes, protestierten am Sonnabend in Kolkata gegen die entwürdigende Behandlung von indischen Migranten durch US-Behörden. Sie verbrannten Porträtfotos des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi und von US-Präsident Donald Trump. Am Mittwoch war ein US-Militärflugzeug mit 104 aus den USA abgeschobenen Indern in Amritsar gelandet. Viele waren mit Handschellen und Ketten gefesselt. In dieser Woche trifft Modi in Washington Trump. (jW)