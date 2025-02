Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Die kolumbianischen Paramilitärs. ›Regieren ohne Staat?‹ oder terroristische Formen der Inneren Sicherheit« von Raul Zelik, erschienen im Verlag Westfälisches Dampfboot.

Das Buch »Perwanas Abend«, einen Roman von Bachtyar Ali, erschienen im Unionsverlag, ­haben gewonnen: Anne Reddinger aus Aichtal und Lutz Krannich aus Erfurt.