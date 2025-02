Ivett Polyak-Bar Am/jW

Vom 17. bis 21. April finden dieses Jahr die Ostermärsche der Friedensbewegung in vielen deutschen Städten statt. Leider sind solche Manifestationen, Friedensfeste und diverse andere geplante Aktionen notwendiger denn je, in Zeiten von »Kriegstüchtigkeit«, Aufrüstung und der sich daraus ergebenden Verschärfung sozialer Zumutungen. Die Ostermärsche werden dieses Jahr einen hoffentlich großen Zulauf haben. Viele Menschen werden auf die Straße gehen, und viele von ihnen werden die junge Welt noch nicht kennen: die einzige Tageszeitung, die in der Friedensfrage eine klare Haltung vertritt. Der zunehmende Unmut in der Bevölkerung über soziale Verwerfungen, den Wiederaufstieg des Faschismus und den westlichen Bellizismus wird auch den diesjährigen 1. Mai, den Kampftag der Arbeiterklasse, prägen. Ostermärsche und der 1. Mai sind gute Gelegenheiten, die Reichweite und Bekanntheit der Tageszeitung junge Welt zu steigern, der Stimme der Vernunft in diesen verrückten Zeiten. Beteiligen Sie sich gerne an den Verteilaktionen zu beiden Anlässen! Bestellen Sie kostenlose Verteilexemplare der jW!

Am 1. Mai findet alljährlich die größte Verteilaktion der jW statt. Das Ziel ist, dieses Jahr in mindestens 150 Orten die junge Welt zu verteilen und dabei in allen Landesteilen, in Klein- wie Großstädten, präsent zu sein. Um die Bekanntheit der jungen Welt zu erhöhen, benötigen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser: in den etablierten Schwerpunktregionen wie Berlin, Leipzig und Hamburg, aber auch in neuen Gebieten; von der Großdemonstration in den Metropolen bis auf den Dorfmarktplatz oder zur Maifeier im Kleingartenverein.

Konkret: Ob Ostermarsch oder 1. Mai – wenn Sie mithelfen wollen, die jW bekannter zu machen, können Sie alle Fragen zu Ihrer Bestellung direkt mit unseren Kollegen im jW-Aktionsbüro besprechen. Das geht per E-Mail (­aktionsbuero@jungewelt.de), telefonisch (0 30/53 63 55-10) oder direkt auf der jW-Webseite (jungewelt.de/­verteilen). Die Mindestbestellmenge liegt bei 50 Exemplaren, und wir erbitten Bestellungen bis zum 2. April. Im Normalfall läuft die Auslieferung über einen Kiosk: Idealerweise findet sich ein Händler, der bereit ist, das oder die Zeitungsbündel anzunehmen und bis zur Abholung zu lagern. Wichtig ist zu betonen, dass dadurch keinerlei Kosten für Sie entstehen.

Wer im Umkreis nach weiteren Mitstreitern sucht, damit sich mit vereinten Kräften ein Einsatz angehen lässt, melde sich frühzeitig bei uns. Wir vermitteln Ihnen (natürlich nach Absprache) andere Unterstützer in der Region. Lasst uns gemeinsam die Ostermärsche und den 1. Mai dazu nutzen, die Bekanntheit der jungen Welt zu steigern. Denn diese verrückten Zeiten brauchen diese Zeitung.