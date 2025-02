Lillehammer. Die langwierigen Krankheitsprobleme im deutschen Bobteam haben sich pünktlich vor der EM und dem Weltcupfinale wieder gelegt. »Es sind alle fit und können gesund an den Start gehen«, sagte Bundestrainer René Spies vor dem ersten von zwei aufeinanderfolgenden Weltcups zum Saisonabschluss im norwegischen Lillehammer. Zuletzt in St. Moritz waren Spies’ Schützlinge in den beiden Monorennen der Frauen und dem Viererrennen der Männer erstmals seit fast fünf Jahren an einem Weltcupwochenende ohne Sieg geblieben. (sid/jW)