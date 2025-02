San Francisco. Dennis Schröders Reise durch Nordamerika geht weiter, die Golden State Warriors waren nur eine Durchgangsstation für den Kapitän der deutschen Basketballweltmeister. Nach nur sechs Wochen in San Francisco wird der Spielmacher an die Utah Jazz weitergereicht. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Für Schröder wird es die neunte Station in der NBA. Innerhalb eines Jahres läuft Schröder nun bereits für die dritte Franchise auf, und das könnte noch nicht das Ende sein. Utah plant wohl nicht mit dem Point Guard: Schröder könnte bis zum Ende der Deadline am Donnerstag abend erneut weitergereicht werden, aber auch die Trennung über einen sogenannten Buyout ist möglich. In der NBA haben die Spieler Verträge, die es ihren Klubs erlauben, sie ohne Einverständnis zu tauschen. (sid/jW)