imago stock&people »Reue: Guter Trick« – Ambrose Bierce

Im Jahr 2018 war es eine Sensation: Der Weinheimer Anglist Markus Bomert gab an, den Nachlass des vor mehr als hundert Jahren spurlos verschwundenen amerikanischen Schriftstellers Ambrose Bierce, Autor des weltberühmten »Wörterbuch des Teufels«, aufgespürt zu haben. Zum Beweis legte Bomert Bierce’ neu entdeckte Definitionen nach und nach in deutscher Übersetzung vor – allerdings ohne jemals das englische Originalmanuskript zu liefern (junge Welt berichtete). Mutmaßungen, dass Bierce hier in Wahrheit Bomert bzw. Bomert Bierce sei, erhielten weitere Nahrung, als im Herbst 2024 auch Bomert spurlos verschwand.

Glücklicherweise trat die ebenfalls als Anglistin tätige Emma Bomert das Erbe ihres Onkels an und hat jetzt unserer Zeitung eine neue Auswahl aus Ambrose Bierce’ Nachlass von Markus Bomert gesandt. Sie habe kein Jota am originalen Text, also ihrer eigenen deutschen Übersetzung, verändert, versichert Emma Bomert, sondern lediglich veraltete Formulierungen oder unverständlich gewordene zeitgeschichtliche Bezüge behutsam aktualisiert. Auch habe sie manche Definition angesichts der Zeitumstände vorsichtigerweise gestrichen, diese zum Beispiel: »Amoklauf: In der Demokratie eine Form des Tyrannenmords.«

Nachfolgend stellt die Redaktion den gekürzten Text in ungekürzter Form zur Diskussion.

Argument: Ein unwiderlegliches Hilfsmittel, um Pro oder Kontra oder weder Pro noch Kontra oder Pro und Kontra oder noch ganz anderes zu beweisen.

Beleidigung: Formlos geäußerte Wahrheit.

brutal: In den Medien übliches Beiwort für Verbrechen gegen Leib und Leben, solange die Täter sich nicht bequemen, ihre Opfer schonend zu vergewaltigen und zu ermorden.

Christentum: Okkulte Lehre aus dem Nahen Osten. Ihr zufolge ist ein ge­wisser, so der fachsprachliche Terminus, »Gott« eine mehrfach gespaltene Persönlichkeit, die sich aus ihm selbst, seinem »Sohn« und seinem »Geist« zusammensetzt. Der sogenannte Sohn soll an ei­nem Balken zeitweise gestorben sein und dadurch die Menschen auf magische Weise von einem schweren Übel, einer sogenannten Erbsünde, erlöst haben. Noch heute wird er auf spiritistischen Sitzungen (»Gottesdienst«, »Heilige Messe«) während kultischer Zere­monien (»Abendmahl«, »Kommunion«) von den »Gläubigen« verspeist und ver­daut, später ausgeschieden (lustig ist das nicht).

Dialektik: Die Methode, um in der Argumentation von einer These über die Antithese zu einer Synthese zu gelangen, die überraschenderweise mit der eigenen Meinung identisch ist.

Dienst: Dienst. (Siehe Schnaps.)

digitalisieren: Ein analoges Signal digital umwandeln, so dass es wieder analog gemacht werden kann.

Ehre: Eines der angenehmen Gefühle, das die Einbildung gewährt.

Eigennutz: Das niedrige Motiv unserer Gegner, im Unterschied zu unserem idealen Streben.

einfach: Ein Modewort, das einfach schwierig zu vermeiden ist.

Flexibilität: Eigenschaft des Mannes ohne Eigenschaften.

Geschäft: Mittelding zwischen Betrug und Raub.

Geschäftsfreund: Jemand, für den beim Geld die Freundschaft anfängt.

Geschichte: Überlieferungen aus der Vergangenheit, von der Gegenwart interpretiert, ausgelegt und erfunden.

Gewissen: Gemäß der Betriebsanleitung für die Bundesrepublik Deutschland, dem Grundgesetz, sind Bundestagsabgeordnete allein ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden – außer ihr Gewissen erlaubt es ihnen.

Hausse: Stadium vor der Baisse.

Heimtücke: Die abgefeimte List, mit der dich ein Schurke fängt, nachdem er deiner kleinen, harmlosen Falle ausgewichen ist.

Informatik: Eine Wissenschaft, die bis eins zählen kann.

Innovation: Die verheißungsvolle Zwischenstation auf dem Weg von einer verbesserungsbedürftigen Idee zu einer vollkommenen Fehlentwicklung. Ein Beitrag für das Museum der Zukunft.

Irrtum: Hauptinhalt anderer Meinungen.

Kommunikation: Anderes Wort für Reklame: Sie spricht einen an, man kauft die Ware, ein Beispiel für gelungene Kommunikation.

Konformismus: Ein Vorgang, der den Menschen in ein nützliches Teil von Wirtschaft und Gesellschaft umwandelt und auf der Einsicht gründet, dass es im eigenen Leben weniger auf einen selbst ankommt als auf die äußeren Verhältnisse. Nach wie vor gilt meine alte Empfehlung, dass jedermann »danach strebe, dem durchschnittlichen Menschen ähnlicher zu sein als sich selbst«.

legal: Von Rechts wegen gedeckt.

Mecklenburger Seenplatte: Eine Landschaft, in der das Wasser der Seen so klar und die Luft so rein ist, dass man sich unwillkürlich fragt, warum dort keine Fabrik angesiedelt wurde.

Pandemie: Medizinische Variante der Globalisierung, aber nicht ganz so gefährlich.

Philanthrop: Jemand, dem eine gute Meinung wichtiger ist als Menschenkenntnis.

Philosoph: Jemand, der die Welt nur interpretiert; es kömmt darauf an, ihn zum Webdesigner umzuschulen.

Rabulistik: Die Beredsamkeit des Gegners.

Recht: In über 20 Bundesstaaten der USA sieht ein Gesetz vor, dass bereits bei einer Zweitverurteilung das Strafmaß verdoppelt wird, und ein Täter, der zum dritten Mal vor Gericht steht, lebenslänglich erhält. Richter, deren Urteile zum dritten Mal von einer höheren Instanz aufgehoben werden, sind davon ausgenommen.

Reue: Guter Trick.

Saurier: Vor 66 Millionen Jahren die Krone der Schöpfung.

Schnaps: Schnaps. (Siehe Dienst.)

sicher: Wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise; nicht völlig ausgeschlossen.

Staatsanwalt: Person, mit der ein ehrlicher Mensch nichts zu tun hat. Der legale Nutznießer der Kriminalität. Der Angehörige eines Berufsstands, der am Verbrechen schmarotzt.

Überzeugung Eine Droge, die ein reines Gewissen bewirkt.

unabdingbar: In der Sprache der Politik: überflüssig, aber wünschenswert.

US-Präsident: Das Alphatier des Planeten. Wo es hintritt, wächst nichts mehr. Es hat Schenkel dick wie ein Baum, ist so groß wie ein Gebäude mit mehreren Stockwerken und ist der furchtbarste Räuber, den die Erdgeschichte … stopp, falscher Film!

Verrat: Der Sieg der eigenen Interessen über fremde.

Vorurteil: Die brüchige Grundlage der gegnerischen Meinung, im Unterschied zur eigenen, die auf dem ewigen Fundament der Wahrheit ruht.

Wirklichkeit: Eine Halluzination, die das Hirn im wachen Zustand produziert.

Zeuge: Ein Glückspilz, der an der Aufklärung fremder Verbrechen mitwirken darf statt an der Aufdeckung eigener.