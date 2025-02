IMAGO/ZUMA Press Wire

Hunderttausende Indigene versammelten sich am Donnerstag an vielen Orten Neuseelands (Foto: Christchurch), etwa 80.000 allein in Waitangi – mit folgenden Hintergrund: Am 6. Februar 1840 hatte die britische Krone in dem Ort auf der Nordinsel einen Kolonialvertrag mit etwa 45 Maori-Stämmen geschlossen: Sie gaben ihre Souveränität auf und sollten dafür ihr Land behalten. Das wurde nicht eingehalten. In diesem Jahr richten sich die Proteste besonders gegen einen Gesetzentwurf, der das Dokument von 1840 umdeutet und die Rechte der Maori weiter einschränkt. (jW)