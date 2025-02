Sepang. Motorradweltmeister Jorge Martín ist nach einem schweren Sturz bei den offiziellen Testfahrten in Malaysia ins Krankenhaus gebracht worden. Dort seien beim Aprilia-Neuzugang eine Fraktur der rechten Hand sowie mehrere Frakturen im linken Fuß diagnostiziert worden, teilte sein Rennstall am Dienstag mit. Martín, der nach seinem Sturz heftig mit dem Kopf aufgeschlagen war, soll über Nacht im Krankenhaus bleiben und am Donnerstag zurück nach Europa fliegen. Dort ist eine Operation geplant. Die Saison beginnt am 2. März mit dem ersten WM-Lauf in Thailand. (dpa/jW)