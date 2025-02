Bukarest. Die frühere Tennisweltranglistenerste Simona Halep (33) hat ihr Karriereende bekanntgegeben. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin aus Rumänien verkündete ihre Entscheidung am Dienstag nach einer 1:6, 1:6-Erstrundenniederlage gegen die Italienerin Lucia Bronzetti bei ihrem Heimturnier in Cluj-Napoca. Halep hatte 2018 die French Open gewonnen, ein Jahr später triumphierte sie in Wimbledon. Überschattet wurde ihre Karriere von einer Dopingsperre. Nachdem Halep wegen eines positiven Dopingtests bei den US Open 2022 und einer Anomalie in ihrem biologischen Pass zunächst für vier Jahre gesperrt worden war, hatte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) im vergangenen März die Sanktion auf neun Monate reduziert und ihr die sofortige Rückkehr auf die Tour erlaubt. (sid/jW)