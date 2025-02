Ein Dachs, der auf ein Graffito schaut, auf dem ein Dachs mit zwei Pistolen zu sehen ist – dieses Foto gewann beim Wettbewerb »Wildlife Photographer of The Year« des Londoner Naturkundemuseums den Publikumspreis. Der britische Fotograf Ian Wood hatte das Bild in der südostenglischen Grafschaft East Sussex aufgenommen. Es hat sich in einer Abstimmung des Natural History Museums durchgesetzt. Rund 76.000 Stimmen waren abgegeben worden. Im vergangenen Jahr hatte das Foto eines auf einem Eisberg schlafenden Eisbären den Publikumspreis gewonnen. Die Auszeichnung wird vom Londoner Naturkundemuseum ausgelobt und ist Teil eines größeren Wettbewerbs, der jährlich von einer Sonderausstellung begleitet wird. (dpa/jW)