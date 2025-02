New Orleans. Die US-amerikanische Footballiga NFL beschäftigt sich mit Profiligen für Flag Football, einer Disziplin, die 2028 in Los Angeles erstmals Teil der Olympischen Spiele sein wird. »Wir arbeiten hart daran, eine Profiliga aufzubauen. Für Männer und Frauen«, sagte NFL-Präsident Roger Goodell bei einer Pressekonferenz in New Orleans. Die kontaktlose Variante des American Football spielt für die National Football League eine zunehmend wichtigere Rolle dabei, Menschen für ihren Sport zu begeistern. (dpa/jW)